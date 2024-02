A Última Música: casal Miley e Liam começou com filme e terminou em treta

Os dois foram vistos juntos em julho de 2015, na Austrália. No entanto, eles afirmaram que eram apenas bons amigos.Mas no final do mesmo ano eles confirmaram que estavam juntos de novo e noivos. Esse foi considerado o período mais tranquilo para o casal, que se mudou para uma mansão em Malibu.

Miley até fez uma música para marcar esse novo momento. "Malibu" fala sobre o amor dos dois e como ela amava Liam. Em 2018, os pombinhos se casaram oficialmente na mansão do casal.

Muitos esperavam que ali seria o 'felizes para sempre' dos dois. Porém, em agosto de 2019, os dois entraram com o pedido de divórcio.

Flowers

Se no filme "A Última Música", Miley canta amorosamente "When I Look at You" para o ex-companheiro, em 2023, a cantora lançou o hit 'Flowers', hablando bastante sobre o clima tenso do rompimento. Na canção, ela declara que pode se amar melhor que Liam a amou. O trabalho foi lançado no dia 13 de janeiro, data do aniversário do ator.