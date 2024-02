Fernanda, Lucas Buda e Rodriguinho estão no 10º Paredão do BBB 24

Como o Paredão foi formado

A berlinda começou com Beatriz e Michel imunizados, após vencerem as provas do Líder e do Anjo, respectivamente.

Anjo, Líder e indicações

Michel, o Anjo pela 3ª semana, escolheu Geovanna para imunizar: "Por questão de estar com o alvo, vou dar para a Giovanna." Ele ainda lembrou da ajuda que a sister deu a ele na prova anterior, onde ele ganhou um carro.

BBB 24: Michel imunizou Giovanna no décimo Paredão Imagem: Reprodução/Globoplay

Bia colocou Rodriguinho no Paredão do reality global. Ela também justificou o voto supremo no cantor, que faz sua estreia na berlinda.