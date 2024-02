Saiba quem arrematou o Poder Curinga e como vai funcionar no 9º Paredão

O Curinga vale uma imunidade nesta semana. Mesmo se for apontado no Na Mira do Líder, não perde o poder.

Estreia o Poder Curinga e, com ele, mais uma novidade dessa edição: o Perde e Ganha. É uma dinâmica de sorte que vai mexer com as estalecas que cada um acumulou. Na sequência, eles vão dar lances para arrematar o Poder Curinga, que vai ser o poder Iluminado, quem arrematar, vai ganhar uma imunidade no próximo Paredão, mesmo se receber a munhequeira do Na Mira do Líder, ela não perde essa imunidade. Tadeu Schmidt explicou ontem (15)

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Marcus, quem é o mais odiado da casa? Alane Divulgação/Globo Beatriz Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Deniziane Divulgação/Globo Fernanda Divulgação/Globo Giovanna Reprodução/Globo Giovanna Pitel Divulgação/Globo Isabelle Reprodução/Globo Leidy Elen Divulgação/Globo Lucas Henrique Reprodução/Globo Matteus Divulgação/Globo MC Bin Laden Divulgação/Globo Michel Reprodução/Globo Raquele Reprodução/Globo Rodriguinho Divulgação/Globo Wanessa Camargo Divulgação/Globo Yasmin Brunet Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

