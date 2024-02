BBB 24: Bia questiona aliado sobre opção de voto como Líder: 'Muito cruel?'

Beatriz estava questionando suas opções de voto ao Paredão do BBB 24 neste domingo (25). Ela pediu uma opinião a Matteus sobre a chance de indicar Rodriguinho ao invés de Fernanda.

O que aconteceu

Em conversa com Matteus, a líder questiona se seria cruel indicar Rodriguinho direto ao Paredão na semana do aniversário do cantor. Ela disse que indicar Rodriguinho seria estratégia e indicar Fernanda seria 'mais coração'. Alane também opinou.