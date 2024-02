Michel vence 3ª Prova do Anjo consecutiva no BBB 24 e está imune

Os participantes precisavam recolher seis cards que estavam dispostos dentro de um labirinto. Como obstáculo, haviam armários no circuito que, se abertos, acrescem 10 segundos a mais no tempo do brother.

No final, a produção do BBB somava o tempo que o participante percorreu o labirinto, com o acréscimo das portas erradas que foram abertas. Michel terminou em menos de dois minutos, e venceu a Prova do Anjo.

Antes de começar a disputa, Tadeu explicou para a casa sobre os poderes do Anjo. O vencedor está imune na semana, e vai poder indicar alguém direto ao Paredão.

BBB 24 - enquete UOL: quem a Líder Beatriz vai indicar ao Paredão no domingo? Michel Reprodução/Globo Rodriguinho Divulgação/Globo Fernanda Divulgação/Globo Giovanna Reprodução A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

