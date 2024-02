'Avatar' é um anime? Resposta pode ser mais complexa do que parece

"Avatar: A Lenda de Aang" é uma série animada que se parece muito com um anime. Os personagens têm olhos grandes e expressivos, às vezes eles repetem gestos e expressões comuns às animações japonesas e apresenta uma história com começo, meio e fim. Infelizmente, nada disso é o bastante para chamar "Avatar" de anime, mas a discussão a respeito disso é interessante.

Anime é uma produção animada feita no Japão, criada e desenvolvida por uma equipe japonesa. Na verdade, a palavra "anime" no Japão é usada como abreviação de "animation". Um filme da Disney é chamado de "anime" no Japão também, porém o termo usado hoje se refere exclusivamente a produções feitas no Japão, tendo "cara de anime" ou não. "A Concierge Pokémon", por exemplo, é uma série em stop-motion e entra nessa classificação por ser produzida em um estúdio japonês.

Existem explicações para "Avatar" da Nickelodeon ter pego emprestado um estilo anime das produções japonesas. A série nasceu em 2005, em um período um pouco complicado para as animações norte-americanas. Desde o sucesso de "Pokémon" e "Dragon Ball Z", nos EUA, no final dos anos 1990 e começo dos anos 2000, os animes japoneses se tornaram os queridinhos do público por apresentarem histórias bem diferentes que a animação local oferecia.