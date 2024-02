'Avatar' da Netflix é ótimo, mas há um detalhe do original que faz falta

A animação "Avatar: A Lenda de Aang" é um clássico cultuado, mas não teve tanta sorte em adaptações. Criada por Michael Dante DiMartino e Bryan Konietzko no começo dos anos 2000, a produção teve uma versão live action em 2010 dirigida pelo renomado diretor M. Night Shyamalan, mas foi um desastre. Apressada, com efeitos especiais questionáveis e não mantendo a essência do original, o filme mostrou que talvez as aventuras dos dobradores de elementos não funcionassem com atores de verdade. É aí que, em pleno 2024, a Netflix decidiu provar o contrário com "Avatar: O Último Mestre do Ar".

O processo de produção conturbado desse novo live action reflete um pouco o pé atrás dos fãs com essa série da Netflix. A dupla DiMartino e Konietzko até fez parte originalmente da adaptação, mas abandou esse bisão voador após algumas diferenças criativas. Albert Kim assumiu as rédeas do projeto e tentou provar que a jornada de Aang ainda funcionaria em um live action. O resultado acabou sendo bastante positivo.