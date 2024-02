Luiza Brunet sobre namoro de Yasmin e Hondjakoff: 'Era um galã da TV'

A ex-modelo também citou as dificuldades do ator e admitiu ter ficado com saudade da época em que namorava a filha: "Eu acompanho pela mídia a trajetória dele e tenho certeza de que ele conserva aquele belo interior dele. Mas a vida nos apresenta caminhos tortuosos, e precisamos ficar atentos. Fiquei surpresa e me deu saudades de vê-lo tão jovem com um belo buquê de flores à espera dela. Uma cena de filme".

Yasmin brincou que namorou o famoso por ser parecido com Eminem. "Ele foi meu primeiro crush americano. Eu só namorei um menino porque achei que parecia ele. O cabeção da 'Malhação', sabe quem é? Lembra dele? Ele era um fofo. Não foi só por causa disso [que namoramos], declarou no BBB 24.

Sérgio Hondjakoff até respondeu a ex após a comparação. "Que honra ser citado pela Yayazytcha, e o Rodriguinho lembrou do meu sobrenome certinho. Obrigado pelo 'fofo'. Além de linda, foi muita fofa comigo, e aquele seu impulso de querer me ter como seu crush Eminem 'made in Brazil' também despertou em mim um platonismo de admiração que alimento até hoje com louvor", destacou em um post do Multishow no Instagram.

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Deniziane, quem é o favorito ao prêmio? Alane Beatriz Davi Fernanda Giovanna Giovanna Pitel Isabelle Leidy Elen Lucas Henrique Matteus MC Bin Laden Michel Raquele Rodriguinho Wanessa Camargo Yasmin Brunet

