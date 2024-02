Lucas Henrique nega aliança para Michel: 'Eu nunca joguei com o Gnomo'

O professor de geografia se defendeu: "Naquele momento do jogo, eu achava que você jogava com o Bin e com o Gnomo, porque você sempre falou assim: 'Eu não saio do Fada para colher informação. Eu nunca vou deixar de estar aqui'. Eu posso ter esse entendimento equivocado, mas era o que eu entendia".

O capoeirista reforçou que sempre teve troca maior com o brother: "Eu jogava muito mais com você, Michel, do que com o Gnomo. As informações que eu tinha, eu compartilhava muito mais com você, Giovanna e Raquele, do que com o pessoal do Quarto Gnomo". Mesmo assim, Michel indicou que achava o oposto.

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Deniziane, quem é o mais odiado pelo público? Alane Divulgação/Globo Beatriz Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Fernanda Divulgação/Globo Giovanna Reprodução/Globo Giovanna Pitel Divulgação/Globo Isabelle Reprodução/Globo Leidy Elen Divulgação/Globo Lucas Henrique Reprodução/Globo Matteus Divulgação/Globo MC Bin Laden Divulgação/Globo Michel Reprodução/Globo Raquele Reprodução/Globo Rodriguinho Divulgação/Globo Wanessa Camargo Divulgação/Globo Yasmin Brunet Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

