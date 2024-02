Fernanda sobre aliado: 'Querendo arrumar motivo para não colar com Puxado'

Para ela, o aliado está procurando motivos para não jogar com o Puxadinho: "Ela querer votar em mim não tem nada a ver com o Puxadinho, eu acho que ele está querendo arrumar qualquer motivo para não colar com o Puxado".

Pitel reforçou que ele não jogará com o grupo: "Mas ele já não vai colar com o Puxado, ele vai votar no Davi".

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Deniziane, quem é o favorito ao prêmio? Alane Divulgação/Globo Beatriz Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Fernanda Divulgação/Globo Giovanna Reprodução/Globo Giovanna Pitel Divulgação/Globo Isabelle Reprodução/Globo Leidy Elen Divulgação/Globo Lucas Henrique Reprodução/Globo Matteus Divulgação/Globo MC Bin Laden Divulgação/Globo Michel Reprodução/Globo Raquele Reprodução/Globo Rodriguinho Divulgação/Globo Wanessa Camargo Divulgação/Globo Yasmin Brunet Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER