Fernanda sobre rival: 'Só vai sossegar quando cair no Paredão eu e ela'

Fernanda e Pitel analisaram as possibilidades de Paredão após a vitória de Beatriz e Isabelle na Prova do Líder do BBB 24 (Globo). A confeiteira salientou que é alvo da vendedora e ela só deve recalcular a rota quando as duas disputarem a berlinda juntas.

O que aconteceu

Pitel indicou que Lucas Henrique vai tentar escapar do Paredão: "Lucas também disse que ia tentar fazer uma movimentação para sair do Paredão porque se a liderança for compartilhada, talvez o nome em comum seja o dele".