Yasmin revela crush em artista: 'Só namorei o Cabeção porque parecia ele'

A modelo, então, mostrou sua habilidade com as letras de música e cantou um trecho da canção "Without Me" que tocava.

Em seguida, ela disse que já "teve um crush" em Eminem quando era mais nova e chegou a namorar o ator Sergio Hondjakoff por causa do cantor.

Ele foi meu primeiro crush americano. Eu só namorei um menino porque achei que parecia ele. O cabeção da 'Malhação', sabe quem é? Lembra dele?

- Yasmin Brunet

"Ele era um fofo", acrescentou Yasmin. "Não foi só por causa disso [que namoramos]".