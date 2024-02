Como dreadlocks salvaram esposa de Bob Marley de um tiro na cabeça?

"Bob Marley: One Love", a cinebiografia do Rei do Reggae, traz informações que muitos fãs podem não saber. Uma delas é que sua esposa, Rita Marley, sofreu um atentado sendo salva graças aos seus dreadlocks.

O que aconteceu

No dia 3 de dezembro de 1976, dois dias antes do show Smile Jamaica Concert — um grande evento gratuito organizado por Bob Marley — Rita, Bob e o empresário Don Taylor foram feridos em um ataque à casa de Marley. Os homens estavam armados e cometeram o crime a mando de pessoas que eram contra os posicionamentos de paz do cantor.

O homem que atirou em Rita mirou na cabeça, mas os dreads da artista não deixaram a bala se alojar. Em sua autobiografia, "No Woman No Cry", ela diz: "os dreads salvaram a minha vida".