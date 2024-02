Do Reggae ao futebol; história de Bob Marley está no cinema

Adoro filmes europeus e esse francês é um filme dramático, com suspense em que você totalmente vidrado para saber o que realmente aconteceu. Com personagens fortes e inteligentes dentro de uma história intrigante com um final surpreendente.

Já no sábado (3), fui assistir Pobres Criaturas, que levou o Globo de Ouro de melhor atriz com a incrível Emma Stone. Esse filme do diretor Yorgos Lanthimos e com produção também da Emma Stone é ótimo e bem ao estilo Tim Burton. Tem uma forte crítica social, principalmente em relação ao machismo, em cima de uma ficção científica bem maluca que lembra um pouco o clássico de terror de 1931 Frankenstein com Boris Karloff, do diretor James Whale.

Como falei lá no início, essa noite irei assistir One Love, que é a história do fantástico Bob Marley. Eu sou muito fã do reggae, mas principalmente de Bob Marley & The Wailers original com Peter Tosh na guitarra, que também amo.

Já assisti vários documentários de diversos períodos diferentes da vida do Rei do Reggae. Estive na Jamaica em 1984, apenas três anos após a sua morte, mas sua presença ainda era bem forte no cenário musical e social da ilha. Teve uma grande influência na juventude com suas letras críticas às diferenças sociais do seu país e no mundo, que fez muitos líderes mundiais torcerem o nariz.

Claro que a sua rebeldia e sua luta incessante na direção da paz mundial incomodava muito os "Senhores das Guerras" daquele momento da história. Tem uma passagem ligada ao Brasil que obviamente não está nesse filme: a vez que veio para o Rio e foi jogar futebol no sítio do Chico Buarque e acabou ganhando uma camisa da seleção brasileira do Paulo César Caju, que inclusive tem vários clipes dele jogando bola com essa camisa.