Por que Bob Marley é um ícone dos direitos humanos

Exodus aborda a crença rastafári do retorno à África, em que o nome de Deus é Jah:

Are you satisfied / With the life you're living // We know where we're going / We know where we're from // We're leaving Babylon / We're going to our father land // Exodus, movement of Jah people

(Vocês estão satisfeitos / Com a vida que estão vivendo? // A gente sabe pra onde está indo / Sabe de onde vem // Vamos embora de Babilônia / Vamos pra nossa pátria // Êxodo, movimento do povo de Jah)

Em Zimbabwe, o poeta incita os africanos a liberarem o Zimbábue, denominado Rodésia, sob a colonização britânica. Na festa da independência zimbabuana, Marley apresentou ao vivo esta canção, que se tornou o hino nacional inoficial do país.

No Woman, No Cry expressa a sensação de viver em Trenchtown, o gueto da capital jamaicana, Kingston, onde Bob Marley cresceu, cercado de pobreza e laços familiares fortes, de apoio mútuo. Embora conste que ele é responsável ao menos pela melodia, a autoria é oficialmente atribuída a seu amigo Vincent Ford. Gilberto Gil dedicou uma versão brasileira a No Woman, No Cry, intitulada Não Chore Mais.

Mas Redemption Song é talvez o maior legado musical do jamaicano. Nela ele cita o profeta rasta Marcus Garvey, que em 1937 disse, num discurso, aludindo ao cativeiro dos ancestrais africanos: "Emancipem-se da escravidão mental, ninguém pode libertar as nossas mentes senão nós mesmos."