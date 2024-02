Unha encravada? Entenda o mito que envolve a morte de Bob Marley

"Bob Marley: One Love", a cinebiografia do Rei do Reggae, já está em cartaz nos cinemas brasileiros e traz detalhes sobre a vida do cantor. Um dos assuntos abordados é a morte de Marley, que muito creditam de maneira errônea a uma unha encravada.

O que aconteceu

Uma lenda urbana dizia que Bob Marley teria morrido por não tratar uma unha encravada em seu pé direito. Isso não é verdade: o cantor se machucou durante uma partida de futebol e teve uma lesão sob a unha do dedão.

Acontece que este machucado não se curava, e este é um dos sintomas do melanoma maligno que Marley já tinha. O câncer, já existente, foi confirmado em 1977 como melanoma lentiginoso acral por meio de duas biópsias. Ao contrário de outros melanomas, que geralmente aparecem na pele exposta ao sol, o melanoma lentiginoso acral ocorre em locais fáceis de passar despercebidos, como a sola dos pés ou sob as unhas dos pés.