'Madame Teia' tem cena pós-créditos? Saiba se deve esperar o fim do filme

"Madame Teia" já está em cartaz nos cinemas e traz Dakota Johnson no papel de Cassandra Web, alter ego da personagem-título e integrante do universo compartilhado do Homem-Aranha da Sony Pictures.

Nos últimos anos, cenas pós-créditos se tornaram muito populares em filmes de super-herói. Produções como "Venom" e "Morbius", também da Sony, deram dicas sobre o futuro das franquias nestas sequências.

Madame Teia tem cenas pós-créditos?

Não, o filme não tem cena pós-créditos. O estúdio e a diretora S. J. Clarkson optaram por encerrar a história em sua exibição "original".