Livro 'mais triste do mundo' é perturbador e traumatizante, quase desisti

Malcom (Zach Wyatt), Jude (James Norton), JB (Omari Douglas) e Willem (Luke Thompson), respectivamente, na peça do livro Imagem: Divulgação/Charlie Gray

Para mim, você não chega a lugar nenhum ao adivinhar o quanto um leitor pode suportar e o quanto ele não pode. Mas o que um leitor pode perceber é quando você está se contendo por medo de ofendê-lo. Hanya Yanagihara ao The Guardian

O livro fez e ainda faz tanto sucesso que, em 2023, virou uma peça de teatro na Inglaterra. A adaptação tem recebido boas críticas no país, inclusive. É interessante perceber como os personagens são parecidos com a descrição do livro (que é muita "vazia" com Jude, eu o imaginava de outra forma).

Capa do livro gera debates Imagem: Divulgação/Editora Record

Capa do livro: dor ou prazer?

A foto do livro sempre rende um debate: o que você enxerga quando bate o olho neste moço que está, claramente, sentindo algo? Sempre pensei que seria dor até para combinar com a história do livro.