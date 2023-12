Affair com Nath, treta com Jaque e 3 vezes Fazendeiro: Yuri deixa A Fazenda

Yuri Meirelles foi o 10º eliminado de A Fazenda 2023 (Record), contabilizando apenas 24,26% dos votos na 11ª roça. O modelo que estreou em um clipe de Anitta disputou a preferência do público com Cezar Black e Nadja Pessoa.

Como a roça foi formada?

A Fazenda 2023: Cezar, Nadja e Yuri estavam na roça Imagem: Divulgação/Record

Fazendeiro da semana, Tonzão indicou Cezar.

Com o Poder Laranja, dado por Radamés, Shayan imunizou o aliado da votação da casa.

Como Jaquelline e Nadja empataram na votação da casa, Tonzão desempatou e escolheu Jaque para o segundo banquinho.

Ao ser votada pelos Crias, a peoa escolheu puxar Yuri da Baia para o terceiro banquinho da berlinda.

Radamés sobrou no Resta Um e ocupou o quarto banquinho. No entanto, com o Poder Branco, se livrou da roça e colocou Nadja em seu lugar.

Prova do Fazendeiro. Jaquelline venceu a 12ª prova e se tornou Fazendeira pela terceira vez. Assim, a roça foi definida oficialmente com Cezar, Nadja e Yuri.

Destaque em provas e breve affair com Nathalia Valente: a passagem de Yuri pela Fazenda

A Fazenda 2023: Yuri e Nathalia trocam beijos Imagem: Reprodução/PlayPlus

Primeiro beijo da edição. O modelo protagonizou o primeiro beijo da temporada com Nathalia Valente. Os dois dividiram a cama e trocaram carícias.

Edredom. O clima com Nathalia esquentou e rendeu até reclamações do ex-namorado da influencer após um suposto "edredom".

Fazendeiro da temporada. O membro dos Crias foi destaque nas provas e venceu o chapéu do Fazendeiro três vezes. Apesar disso, não conseguiu eliminar nenhuma de suas indicações.

Homofobia. Após proferir ofensas homofóbicas a Lucas, a equipe do peão lamentou o ocorrido e apontou que "não era a sua intenção". Com o recado de Adriane Galisteu, pediu desculpas ao adversário de jogo.

Bate-boca com Jaquelline. Yuri discutiu com a rival em várias ocasiões, chamando-a de "forçada e sem argumento".

Brincadeira imprópria e chamada da produção. O integrante dos Crias se envolveu em duas brincadeiras que fizeram a produção interferir: uma delas foi a chave de perna de WL e a outra foi a "guerra de creme".