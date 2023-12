Yuri reage a unfollow da cantora Anitta: 'Mentira, mentira'

Décimo eliminado de A Fazenda 2023 (Record), Yuri Meirelles conversou com Lucas Selfie na Cabine de Descompressão (PlayPlus) e falou sobre Anitta. O modelo ficou conhecido após aparecer em um clipe da cantora.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

"Eu estava tendo a vida na loucura, minha vida inteira estava num plano. Recebi a benção de estar no projeto com a Anitta", contou à Selfie.

O apresentador questionou Yuri se ele havia falado com Anitta antes do programa e ele confirmou. "Falei com ela e ela falou: 'Vai que vai, tô na torcida por você, arrebenta'".

Yuri, porém, disse não acreditar que a cantora tenha puxado mutirão para sua permanência no jogo.

O modelo reagiu incrédulo ao saber que recebeu unfollow da cantora. "Mentira. Mentira. Ah, foi pela briga do Lucas. Foi uma parada absurda, pô".