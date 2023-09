Ex de Nathalia após suposto edredom na Fazenda: 'Cova sendo cavada'

Kaio Viana, ex-namorado de Nathalia Valente, se pronunciou sobre o suposto edredom envolvendo a famosa e Yuri Meirelles. Nas redes sociais, alfinetou a peoa de A Fazenda 15 (Record).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O artista começou o desabafo no x (antigo Twitter). Ainda ontem (20), escreveu: "Eu e a Luísa [Sonza] caímos juntos de um penhasco" — sugerindo que a ex tinha traído a sua confiança.

Nesta quinta-feira (21), com o nome de Nathalia Valente sendo um dos mais comentados na rede social — pela suposição de que ela tinha transado com Yuri — acrescentou que ela estava "cavando a própria cova".

Nem preciso falar nada né família? Acho q a cova tá sendo cavada sozinha -- Kaio Viana 💚 (@kaiovianaof) September 21, 2023

Imagina a família vendo isso … -- Kaio Viana 💚 (@kaiovianaof) September 21, 2023

Também usou o Instagram para desabafar. Em um post, tratou sobre fidelidade. Veja aqui:

O que aconteceu?

Nathalia Valente e Yuri Meirelles ficaram na madrugada da estreia de A Fazenda 15 e protagonizaram o primeiro beijo da temporada.

Com isso, Kavio Viana, ex-namorado da influencer, a expôs, afirmando que ela tinha prometido que não ficaria com ninguém na casa.

Até Raissa Barbosa se comoveu com a situação. A ex-Fazenda 12 pontuou que era para o artista estar no reality, e não Nathalia.

Hoje, com a suposição de que a famosa movimentou o edredom com o peão, Kaio Viana desabafou e alfinetou a ex nas redes sociais.

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem do elenco promete causar mais na nova edição? Resultado parcial Total de 1007 votos 19,17% André Gonçalves imagem: Reprodução/Instagram 10,63% Cariúcha imagem: Reprodução/ Facebook 0,99% Darlan Cunha imagem: Reprodução/Instagram 0,50% Henrique Martins imagem: Reprodução/Instagram @martins_hs 2,28% Jaqueline Grohalski imagem: A ex-BBB e funkeira Jaqueline Grohalski (FOTO: Reprodução) 6,55% Jenny Miranda imagem: Reprodução/Instagram 5,66% Kally Fonseca imagem: Reprodução/Instagram 8,04% Kamila Simioni imagem: Reprodução/Instagram 0,79% Lily Nobre imagem: Reprodução/Instagram 2,98% Lucas Souza imagem: Reprodução/Instagram 2,58% Márcia Fu imagem: Instagram/@marciafuoriginal 2,38% Nathalia Valente imagem: Reprodução: Instagram 27,21% Rachel Sheherazade imagem: Reprodução / Instagram 1,39% Radamés Martins imagem: Reprodução/Instagram 0,50% Tonzão Chagas imagem: Reprodução/TV Globo 3,08% Sander Mecca imagem: Edu Moraes/Record 2,38% Yuri Meirelles imagem: Reprodução/Instagram 2,88% WL Guimarães imagem: Reprodução/Instagram Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1007 votos

A Fazenda 2023: veja fotos da nova sede do reality rural