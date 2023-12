A Fazenda: Público do UOL discorda de eliminação de Yuri na 11ª roça

Yuri Meirelles foi o 10º eliminado de A Fazenda 2023 (Record) após receber 24,26% dos votos na 11ª roça. O resultado não foi o esperado pelo público do UOL, via enquete.

Na enquete UOL, Yuri somava 36,77% dos votos para ficar na sede e era o mais votado. Nadja estava na sequência, com 36,30%.

Cezar Black seria o eliminado, com 26,93%.

As roças de A Fazenda eliminam o peão com o menor percentual de votos.

As porcentagens de Black e Nadja não foram reveladas no programa ao vivo — assim como ocorreu nas últimas eliminações, apenas o percentual do perdedor foi exibido ao público.

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem você quer que fique no reality? Enquete encerrada Total de 48658 votos 36,77% Yuri Meirelles imagem: Edu Moraes / Record 36,30% Nadja Pessoa imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 26,93% Cezar Black imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD Votar de novo Total de 48658 votos

