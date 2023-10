Yuri pede desculpas a Lucas por atitudes homofóbicas: 'Descontei em você'

Pouco antes do início da segunda eliminação de A Fazenda 2023 (Record), Yuri Meirelles procurou Lucas para se desculpar por suas atitudes homofóbicas. Na última quarta (04), Galisteu conversou com os peões ao vivo sobre o tema.

Yuri disse que estava furioso por Sander ter ido à roça e descontou no peão. "Não quero que a gente fique com relação ruim aqui dentro e nem lá fora. Quero retirar todos os xingamentos ruins. Sei que tu é um moleque bom, a gente sempre se dá bem e eu estava com a cabeça a milhão na hora, com medo de um amigo ser eliminado por causa de mim, porque pensei 'o cara tinha pegado a situação sem saber o que tinha acontecido, e iria passar pro público como se a gente tivesse apunhalado ele pelas costas'".

Fiquei puto comigo mesmo, eu explodi, descontei em você. Depois a gente foi lá na casa da árvore, foi o Tonzão também, enfim, peço desculpas, pelo xingamentos mesmo. Por mais que eu tenha discordado, quero pedir desculpas pelo xingamento e não quero que você leve pro coração . Yuri Meirelles

Yuri também pediu desculpas por ter imitado Lucas. "Tem o bagulho do gesto também, mas não foi por mal não".

Lucas respondeu ao influenciador e alertou para o perigo do gesto. "Pra mim tanto faz como tanto fez, mas uma pessoa lá fora, pessoas LGBTQIAP+ sofrem muito com isso, sofrem bullying, E aí quando você imita o jeito da pessoa..."

O que aconteceu?

Após a formação da segunda roça, Lucas discutiu com Darlan Laranjinha.

O peão foi alvo de comentários homofóbicos e ofensas de Laranjinha, Yuri, Cariúcha e Simioni.

Alguns dos comentários foram "chupa pau", "put*nha barata", "put*nha safada".

