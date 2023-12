Yuri sobre debochar de jeito de Lucas: 'Me arrependo. Completamente errado'

Décimo eliminado de A Fazenda 2023 (Record), Yuri Meirelles conversou com Lucas Selfie na Cabine de Descompressão (PlayPlus) e comentou os episódios homofóbicos envolvendo Lucas Souza, no começo do programa.

Selfie mostrou a Yuri um momento de uma discussão em que Yuri imita com trejeitos o jeito de Lucas.

O modelo diz se arrepender do momento. "Não foi nenhum pouco maneiro mesmo. Deboche. Tenho esse jeito de debochar. Foi uma parada completamente fora do meu controle emocional, estava completamente estressado, tinha perdido a Nathalia, Laranjinha e Tonzão na roça, Sander se afastou de mim e eu estava super estressado com Lucas dele ficar no ouvido do Sander eu debochei do gesto dele".

Viajei. Foi automático. Depois perdi perdão pra ele. Não foi legal. foi feio. Me arrependo muito. Foi completamente errado. Yuri Meirelles

"É uma parada minha, ao longo do jogo eu segurei isso de ficar debochando dos outros", explicou.

O que aconteceu

Após a formação da segunda roça, Lucas discutiu com Darlan Laranjinha.

O ex marido de Jojo Todynho foi alvo de comentários homofóbicos e ofensas de Laranjinha, Yuri, Cariúcha e Simioni.

Alguns dos comentários foram "chupa pau", "put*nha barata", "put*nha safada".

À época, Adriane Galisteu deu uma chamada ao vivo nos peões sobre o acontecido e classificou as ações como 'inaceitáveis'.

