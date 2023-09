'Galudão'? Yuri Meirelles comenta como foi cena de sexo oral com Anitta

Yuri Meirelles, 22, o modelo confirmado em A Fazenda 15, da Record, ficou conhecido nas redes sociais após participar do clipe "Funk Rave", de Anitta, em que aparece recebendo da cantora uma simulação de sexo oral.

Ereção na gravação da cena? "Não fiquei 'galudão'. Fiquei tranquilão. A gente tá fazendo aquela cena ali, mas nossa cabeça tá em outro lugar. Tá cheio de câmeras, tinha os moradores em volta. Pô, vai ficar galudão com um monte de gente vendo? Mas é difícil, não é fácil", disse quando questionado nos Stories do Instagram.

Contato com Anitta após a gravação do clipe. Eventualmente, ele afirma que os dois trocam mensagens por aplicativo. "Ela é alto-astral, gente boa e divertida. Nos demos superbem de cara. Até esqueço que ela é a Anitta. A gente troca ideia no Instagram e no WhatsApp. É minha parceira. Construímos uma amizade maneira", contou.