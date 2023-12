Carellada? Volta de Nadja e Cézar incentiva teorias da conspiração

Esta é a versão online da newsletter Splash TV enviada hoje (08). Quer receber antes o boletim e diretamente no seu email? Clique aqui. Os assinantes UOL ainda podem receber dez newsletters exclusivas toda semana.

Quem navegou ontem à noite pelo Twitter, rede social citada com tanta frequência pelo programa A Fazenda, acabou se deparando com a desconfiança do público em relação ao resultado da roça.

A disputa terminou com a eliminação de Yuri -surpreendente não pela popularidade dele, que é um zero à esquerda, mas pela aparente rejeição de seus dois adversários, Cézar e Nadja.

A temperatura na internet durante as horas que precederam o episódio de quinta-feira parecia apontar para a saída de Nadja. Mesmo com Cézar sendo responsabilizado pela desistência de Lucas, a torcida do pôr-do-sol via a ex-Ilha Record como um risco maior para a sanidade de Jaquelline.

Mas algo deu errado. Os dois principais adversários da suposta favorita continuam no jogo! E a planta antipática foi embora. Ou seja, para os amantes do entretenimento, algo deu muito certo.

Extrapolando as teorias conspiratórias, imagino algumas possibilidades para explicar o que houve: os fãs da Jaquelline, herdados da Rachel, talvez não sejam tão fortes quanto supõem. E também podem ter dividido mal os votos, focando mais na salvação do Cézar -enquanto Nadja tem sua própria torcida engajada há anos.

Quem prefere usufruir os reality shows para além do culto à personalidade, o resultado foi extraordinário. Faltando duas semanas para o fim da temporada, as coisas continuam acontecendo com intensidade e de maneira inesperada. Melhor assim!

NOTAS DE A FAZENDA

Avaliações rápidas de acontecimentos relevantes no programa de ontem

Nota 10

Para a eliminação do Yuri! Era quem mais merecia cair fora. Durou demais. Além da boa performance em provas, o único destaque de sua passagem foi a postura lamentável naquela discussão com o Lucas. Um dos piores participantes da história do formato.

Nota 10

Para o retorno de Nadja! Voltou cantando um remix de "Beijinho no ombro" da Valeska Popozuda junto com "Eu não vou embora" e toda a casa começou a chorar -parecia cena de um mangá do Junji Ito.

Nota 10

Para o retorno do Cézar! A reação de espanto da Jaquelline foi divertidíssima. Enquanto a imprevisibilidade se mantém, o programa continua interessante. Faltando duas semanas para o fim, é um privilégio imenso.

