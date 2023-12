'Sentia que ia sair', revela Yuri Meirelles após eliminação de A Fazenda 15

Após ser anunciado como o eliminado da semana de A Fazenda 2023 (RecordTV), Yuri Meirelles participou da Cabine de Descompressão com Lucas Selfie. Durante a entrevista, o ex-peão fez algumas revelações sobre o reality.

Estratégia de jogo: "Aprendi a jogar lá dentro, vendo o posicionamento dos outros. Pensei que minha estratégia era ser eu mesmo, e seja o que Deus quiser. Não vou atropelar meus valores, passando por cima dos outros".

Márcia Fu: "Mamusca (Márcia Fu) está infiltrada em todos os grupos... não dá para acreditar... No começo para o meio do jogo, ela teve atitudes que deixou a gente com o pé atrás. Mas tenho um carinho enorme por ela, lembra a minha mãe...".

A Roça contra Black e Nadja: "No fundo sentia que ia sair, meu perfil é completamente diferente deles... Fui pegando a manha do jogo, fui sobrevivendo... E minha estratégia foi essa. Eles (Black e Nadja) são jogadores sinistros, experientes".