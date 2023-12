Após voltar da Roça, peão lidera favoritismo do top 10 de A Fazenda 15

Após eliminação de Yuri Meirelles, um peão desponta como favorito em A Fazenda 2023 (Record). Saiba o que indicou a parcial da enquete do UOL.

Por volta das 9h30, Black aparece como o favorito do top 10. O ex-bbb ocupa a liderança com 69,17% dos votos.

Em seguida, Jaquelline e André Gonçalves ficam em segundo e terceiro lugar no ranking. Eles aparecem com 19,95% e 8,30% dos votos, respectivamente.

Tonzão, Radamés e Lilly foram os menos votados. O cantor recebeu apenas 0,07%, o esportista conta com 0,15% e a filha de Dudu Nobre está com 0,17% dos votos.