Filme 'some' do cinema e produtora critica; associação cita decisão técnica

Em entrevista a Splash, Marcos Barros, presidente da Abraplex (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex), explica que considera a quantidade de salas um bom número.

"Nosso Sonho" entrou em cartaz no dia 21 de setembro em 465 salas em todo o país, o que é um bom número. Na primeira semana, entre quinta e domingo, a média nacional foi de duas sessões e meia por sala, com uma média de 10 pessoas por sessão. Na segunda semana, no mesmo período, houve uma queda de 42% do número de salas disponíveis. A título de comparação, o filme 'Mercenários' teve uma média de 36 pessoas por sessão. Mesmo com um desempenho melhor do que 'Nosso Sonho', teve uma queda de 38% no número de salas disponíveis."

Barros aponta para um quadro diferente no Rio de Janeiro, onde o filme registrou média de 55 pessoas por sessão, e queda de apenas 7% no número de salas para a segunda semana. "A decisão é técnica e baseada no desempenho individual de cada filme. No mundo todo, os programadores de cinema se baseiam em dados que mostram a demanda projetada para cada filme individualmente."

Como exibidores escolhem a distribuição de salas?

'Nosso Sonho' atingiu a marca de 150 mil espectadores em duas semanas Imagem: Klaus Vedfelt/Getty Images

O questionamento da equipe de "Nosso Sonho" chega no momento em que o debate sobre a cota de tela continua quente. Na noite da última terça-feira (3), a Câmara dos Deputados aprovou a prorrogação até 2031 do prazo para obrigatoriedade da exibição de filmes nacionais em cinemas brasileiros. A proposta, agora, vai para votação no Senado. A proposição, vale lembrar, foi suspensa em 2021.