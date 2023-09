Como Buchecha percebeu que escalação de 'Nosso Sonho' estava 'errada'

"Nosso Sonho" apresenta em primeiro plano a história de amizade de Claudinho e Buchecha, e mostra como eles foram alçados ao sucesso apesar da improbabilidade, diante das dificuldades financeiras e da ausência de contatos no meio musical. A escalação, aprovada pelo próprio Buchecha, levou em conta também a amizade pré-existente de Lucas e Juan, que trabalharam juntos em "Malhação: Viva a Diferença".

"A amizade já existia, já estava dentro, então foi um detalhe pra gente", conta Juan. "A gente teve que se preocupar com outras coisas técnicas, câmera, luz e tal, uma vivência dos anos 80 e 90, a pesquisa de quem são esses dois caras e entender como eles viviam e como aquela realidade funcionava. Mas foi muito fácil termos a conexão, porque a gente já se entendia. Temos uma amizade que é muito sincera."

Um café da manhã que mudou tudo

Eduardo Albergaria, que tem em "Nosso Sonho" seu segundo trabalho de direção de um longa-metragem, é só elogios para a conexão de Lucas e Juan como Claudinho e Buchecha. Ele explica como foi decidido que era necessário inverter a escalação.

"Isso foi a melhor coisa que fiz no filme", escancara o diretor. "No processo de preparação do filme, eu sentia que o Juan fazia um esforço enorme para representar o Claudinho, e o mesmo se dava com o Lucas. Era um esforço quase de se aproximar de uma essência que não lhe é própria."

Segundo o diretor, ele e Buchecha perceberam que algo estava errado ao mesmo tempo. "Foi no dia que eu levei os dois para a casa do Buchecha. Ele abriu a casa dele, a gente tomou um café da manhã com a família e eu já com uma pulga atrás da orelha danada. Aí eu cutuquei e vi que o Buchecha estava sentindo a mesma coisa. Dois dias depois eu dei a notícia e foi como libertar os dois de um fardo."