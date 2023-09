Buchecha sobre morte de Claudinho: 'Eu vivo um eterno 'por quê?''

Além de diversas passagens lidas como espécies de profecias, Buchecha recorda que, em vários momentos, ele foi realmente salvo pelo grande amigo.

Claudinho e Buchecha se chamavam de 'Faixa', que significa 'mais que irmãos' Imagem: Reprodução

"Em algum momento eu falei para o Edu [Albergaria, diretor]: Eu lembro de um episódio em que a gente estava tomando banho no valão lá no Boaçu, e que eu me afoguei querendo ir até onde os caras mais velhos estavam. E o Claudinho, não lembro se ele mergulhou ou se ele chamou alguém, mas foi ele. Sabe?"

Então, ele foi um anjo na minha vida. Foi essa frase que eu falei para o Edu. E aí fomos abrindo o coração e falando por diversas vezes das coisas que ele me salvou.

Buchecha sobre a relação com Claudinho

O próprio começo dos dois na música veio por insistência de Claudinho. "Eu estava morando na casa da minha tia, estava trabalhando de carteira assinada. Falei: 'Não, eu demorei pra caramba pra começar o trabalho de carteira assinada, estou morando na casa de uma pessoa que não é minha mãe, não é meu pai, não tem obrigação nenhuma e me acolheu. O mínimo que posso fazer é ajudar em casa'. Então eu não queria de jeito nenhum."