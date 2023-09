Acidente que matou Claudinho emocionou Brasil e velório teve confusão

Claudinho morreu na hora, e Ivan foi levado em estado grave para um hospital em Nova Iguaçu. Buchecha vinha logo atrás na van com o restante da equipe.

"A gente viu o carro quando tinha acabado de acontecer. Chegamos antes da ambulância. Fui lá ver e era meu mano. Perdi um irmão. Não dei meu último abraço nele nem conversamos. Foi um choque muito grande", disse Buchecha em entrevista ao Extra em 2021.

Velório teve confusão e emoção

Claudinho foi velado no Memorial do Carmo, no cemitério do Caju, zona portuária do Rio. A despedida começou no início da noite do dia 13 de julho e, segundo o Estadão, ao menos 1500 pessoas estavam no local neste momento. No domingo, dia 14, havia 600 pessoas e a polícia precisou intervir para que o corpo pudesse ser retirado da capela onde era velado.

A confusão e o empurra-empurra fizeram com que um cordão de isolamento precisasse ser organizado pelas autoridades para que o corpo pudesse ser levado. Claudinho foi sepultado no 5º andar do cemitério vertical.

O corpo de Claudinho foi sepultado com 1h de atraso, enquanto fãs presentes cantavam "Nosso Sonho", um dos primeiros sucessos da dupla. Na ocasião, o secretário que conduzia o veículo foi hostilizado, enquanto Buchecha foi visto aos prantos e sendo amparado por amigos.