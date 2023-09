Por que estudiosos do Holocausto são contra 'O Menino do Pijama Listrado'?

Ele está longe de ser a melhor alternativa para ilustrar, materializar ou reapresentar a dimensão do Holocausto para o jovem. É pobre, referencialmente, não-ilustrativo e funciona apenas no campo da literatura.

Carlos Reiss

Outra reclamação tem relação com o final da obra, quando Bruno entra em Auschwitz por um buraco feito no chão, por baixo da cerca, e se camufla com o "pijama listrado" usado pelos judeus. Os dois não entendem a gravidade do que estão vivendo dentro do campo de concentração. Eles recebem ordens para se juntar a outros prisioneiros e entram em uma câmara de gás. A porta do local se fecha e dá para entender que os amigos morreram.

No filme, o personagem principal é Bruno. Conhecemos sua personalidade, sua família e nos identificamos com ele; enquanto Shmuel e outros judeus do campo são apenas vítimas: sem personalidade, características ou qualquer força. Quando os dois meninos morrem, é com a família nazista que o filme cria empatia, e não com as reais vítimas do genocídio.

Júlia Amaral

Na obra, Bruno é filho de um oficial nazista e faz amizade com Shmuel, uma vítima do Holocausto Imagem: Divulgação / Miramax Films

Estudiosos apontam três grandes inconsistências históricas

A presença de Shmuel em Auschwitz. "A primeira seria a baixíssima probabilidade de que um menino judeu, chegando no campo ainda criança e, portanto, sem condição de trabalhar, não fosse imediatamente mandado para a morte", explica Júlia Amaral.