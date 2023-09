'12 aninhos': Buchecha já rebateu acusação de pedofilia em hit do TikTok

Buchecha, 48, rebateu as acusações de pedofilia este ano: "Essa música eu fiz para a minha gata, na época. E eu tinha 15 anos. Então, estava tudo certo ali. Claro que, fui envelhecendo, pode soar estranho. Mas, na época, eu tinha 15 anos e a minha esposa tinha 12. Não tem nada a ver. A música 'Nosso Sonho' é linda e eu fiz para o amor da minha vida", disse o artista em entrevista ao Otalab, programa do Canal UOL.

O músico é casado até hoje com Rosana Souza, com quem tem os filhos Giulie, 18, e Cee Jay, 23.

No papo, ele também relatou ter um arrependimento do último encontro com Claudinho, que morreu em um acidente de carro em 13 de julho de 2002. "Nesse dia, a gente foi fazer um show em Lorena. Voltando do show, ele veio com o carro dele e com um assessor dele. Eu queria muito ter tido a oportunidade de conversar para entender por que ele não queria ir a princípio a esse show e, depois, por que ele foi com o carro dele. Porque uma coisa que ele fazia questão era sempre estar comigo e de estar sempre com a equipe", disse.

Como história é retratada no filme

Em "Nosso Sonho", a história de Claudinho e Buchecha é retratada através do ponto de vista de Buchecha. A fase depressiva pela qual o MC passou após a morte do amigo também é mostrada, assim como a importância da família para sua recuperação.