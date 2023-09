US$ 1 bi depois, 'Aquaman 2' foi esquecido e tem risco de morrer na praia

Previsto inicialmente para março de 2023, foi anunciado em agosto do ano passado que a Warner (estúdio responsável pelo filme) adiaria a estreia para o Natal.

O adiamento causou uma espécie de esquecimento em relação ao filme. Com o lançamento de "The Flash", em junho deste ano, a impressão era a de que DCEU já estava finalizado. Mas ainda resta um.

O fato de estar fechando esse ciclo da DC não é algo exatamente positivo, pois está nítido o desespero do estúdio de começar um novo mundo para seus personagens no cinema, uma vez que a empresa tem lidado com diversos fracassos, como "The Flash" e "Shazam 2".

Portanto, é capaz que "Aquaman 2: O Reino Perdido" tenha nadado para morrer na praia.

Por que está demorando tanto?

O processo de pós-produção é demorado, principalmente por se tratar de um filme com cenas no fundo do mar, não é algo feito do dia para noite. Porém, um ano e meio depois, "Aquaman 2: O Reino Perdido" já passou por três regravações significativas da produção.