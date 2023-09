Como Von Richthofen 'ajudou' a fama do escritor de 'Mulheres Assassinas'?

"Suzane: Assassina e Manipuladora" foi lançado em 2020 e, segundo o autor, ele foi o motivo pelo qual "Elize Matsunaga: A mulher que esquartejou o marido" conseguiu chegar ao público em 2021 com tanta riqueza de detalhes.

"Como jornalista, tenho a obrigação de procurar as pessoas para que elas não sejam surpreendidas com um livro na prateleira. No caso da Elize, eu procurei a família do Marcos, para poder dar um parecer melhor sobre ele."

À época, os Matsunagas eram avessos a entrevistas e todos os que tentavam se aproximar deles, eram alertados pelos advogados que a resposta seria negativa. A única opção de Campbell, então, era explicar qual seria o conteúdo abordado.

"Falei se tratar de um registro biográfico que tratava não apenas do filho deles, mas também da família, pois ela é bastante ativa na narrativa do livro. Eu queria dar riqueza de detalhes, para o leitor entender bem quem são as pessoas ali retratadas."

O responsável legal levou o pedido do jornalista aos pais de Marcos e, para a surpresa do autor, eles eram "fãs" do trabalho de Campbell.