Sexo na cadeia, fãs, fraude: o que mudou para as 'Mulheres Assassinas'

Sem problemas em falar do crime. "Elize fez transporte de aplicativo, e eu conversei com muitas pessoas que fizeram corrida com ela, e eles contam que ela fala normalmente e assume que é ela. [...] Ela fica se capitalizando com essa com esse contato."

Lançamento

O box "Coleção Mulheres Assassinas: Suzane, Flordelis e Elize Matsunaga" já está disponível para compra.

Nesta sexta-feira, a partir das 16h00, Ulisses Campbel recebe os leitores para uma tarde de autógrafos na Livraria Drummond, no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, 2073. O evento contará também com uma live do autor e o jornalista Beto Ribeiro, no YouTube.