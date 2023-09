Como 'Som da Liberdade' quer se tornar um 'tratado contra escravidão'?

"Som da Liberdade" chegou aos cinemas na última quinta-feira (21) e, distribuído pelo Angel Studios, se tornou um sucesso de bilheterias. Nos Estados Unidos, o título superou a estimava e abocanhou mundialmente US$ 210 milhões (cerca de R$ 1,2 bilhão), um marco para uma produção de baixo orçamento — US$ 14,5 milhões (cerca de R$ 70 milhões).

Comprar ingresso