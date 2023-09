Russell Brand aconselhou jovem de 15 anos a fazer festa com tema sexual

"Acho que você deveria ter como tema a festa em torno do sexo legal", acrescentou o ex-marido de Katy Perry, sugerindo ainda, que o adolescente trouxesse algo sobre vampiros para 'aumentar o clima de perigo' na festa.

Brand ainda fez outra sugestão: um baile de máscaras, que segundo ele, seria "à sua maneira erótico, mas de uma forma reprimida e adequada para uma garota de 16 anos".

Pronunciamento da BBC: "A BBC não proíbe ou remove conteúdo quando é uma questão de registro público, a menos que tenhamos justificativa para fazê-lo. Temos agora uma quantidade limitada de material com Russell Brand no iPlayer & Sounds. Analisamos esse conteúdo e tomamos a decisão ponderada de remover parte dele, tendo avaliado que agora está abaixo das expectativas do público", disse um porta-voz da empresa.

YouTube também deixou de monetizar o canal de Brand após ele violar a política de responsabilidade dos criadores de conteúdo: "Se o comportamento fora da plataforma de um criador prejudica nossos usuários, funcionários ou ecossistema, tomamos medidas".

No YouTube, Russel possui 6,6 milhões de assinantes.