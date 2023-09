O que é a 'Netflix cristã' que está por trás do filme mais polêmico do ano?

O estúdio utiliza financiamento coletivo para pagar suas produções originais, oferecendo aos investidores individuais a oportunidade de comprar ações da empresa e seus títulos. Alguns títulos também estão disponíveis em outros serviços de streaming de terceiros como acordos de distribuição.

O título de maior sucesso duziu por meio de financiamento coletivo foi "The Chosen", uma releitura da narrativa religiosa de Jesus Cristo, mostrando seus discípulos, a cura dos necessitados e o sacrifício pelo bem da humanidade.

"The Chosen" foi o maior projeto de entretenimento com financiamento da história, com US$ 10,3 milhões de arrecadação. Em março deste ano, "David", também da Angel Studios, superou essa marca e arrecadou US$ 49,7 milhões em investimentos.

O Washington Post chama a plataforma de "versão cristã da Netflix", com luzes angelicais em seus títulos gratuitos como nos bíblicos "His Only Son" e "Testament".

'Som da Liberdade' chega aos cinemas brasileiros Imagem: Divulgação

A história

A Angel Studios surgiu em 2021, como resultado de recuperação judicial da VidAngel após um processo de quatro anos movido por grandes estúdios de entretenimento.