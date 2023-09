Polêmica de 'Som da Liberdade' faz filme ser maior do que ele realmente é

Entenda, caro leitor, não estou aqui para dizer se os apontamentos são verdadeiros ou não, ou para defender "Som da Liberdade". Inclusive, a Vice publicou recentemente que Tim Ballard está envolvido em casos de abusos sexuais, o que espero que seja investigado e, caso ele seja culpado, seja punido.

Tim Ballard, que inspirou "Som da Liberdade", é acusado de má conduta sexual Imagem: Fred Hayes/Getty Images for Angel Studios

No entanto, é quase impossível não dizer que a tentativa de boicote deu errado. "Som da Liberdade" é um sucesso de bilheterias, com US$ 210 milhões (cerca de R$ 1,2 bilhão), um marco para uma produção de baixo orçamento — US$ 14,5 milhões (cerca de R$ 70 milhões).

Se este barulho não fosse feito, o longa chegaria aos cinemas e talvez passasse batido, sem ninguém perceber. Mas a tentativa de silenciar o longa fez com que a curiosidade aumentasse cada vez mais e levasse multidões aos cinemas.

Sejamos sinceros, "Som da Liberdade" é um filme medíocre. Ele não é ruim, mas é esquecível. Conta com cenas pesadas, daquelas de embolar o estômago apenas com o poder da sugestão e com atuações afiadas dos atores mirins, mas não passa disso.

'Som da Liberdade' acompanha dois irmãos que foram sequestrados por traficantes Imagem: Divulgação

Por outro lado, o discurso contra o filme pode se tornar problemático, afinal qual seria o problema em uma narrativa que luta contra o tráfico infantil?