Paulo César Pereio é velado em cinema no Rio de Janeiro

Pereio morreu aos 83 anos no domingo (12). Ele tratava uma doença hepática avançada e chegou ao hospital durante a madrugada já em estado grave, noticiou o Fantástico (Globo).

Artista trabalhou na TV, no teatro e no cinema, participando de mais de 60 filmes. Arnaldo Jabor, Glauber Rocha e Hector Babenco estão entre os famosos cineastas que já trabalharam com o artista. Em 1978, participou do filme "Assim Era a Pornochanchada".