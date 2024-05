Tom Pelphrey: quem é o ator que surpreendeu com cena de ereção explícita

Ele também trabalhou em produções como "The Girl Is in Trouble", "The Good Wife", "Lições da Vida", "A Cry from Within", "CSI: Miami" e "Banshee". Tom também fez o personagem Jonathan Randall na série "Guiding Light" - drama televisivo que ficou 72 anos no ar.

Personagens mais conhecidos são Ward Meachum, de "Punho de Ferro" (2017), e Ben Davis, de "Ozark" (2017). O artista esteve no Brasil para participar da CCXP Tour Nordeste, no mesmo ano. "'Punho de Ferro' levou seis meses para ser gravado. Fiz uma pausa de apenas uma semana e já comecei as gravações de 'Os Defensores'."

Ele interpreta Raymond Peepgrass na minissérie "Um Homem por Inteiro" (Netflix). A produção estreou no começo deste mês e, desde então, gerou vários debates. A minissérie é protagonizada por Jeff Daniels e acompanha a história de um magnata do setor imobiliário de Atlanta, nos EUA.

Pelphrey vive um relacionamento com Kaley Cuoco, conhecida por seu papel como Penny em "The Big Bang Theory". A primeira filha do casal, Matilda, nasceu em 2023.

Ator tem pouco mais de 248 mil seguidores no Instagram. Por lá, ele compartilha bastidores de trabalhos e momentos em família. A última publicação foi uma homenagem ao Dia das Mães. "Obrigado a todas as mulheres incríveis que tornaram a vida da Matilda tão cheia de amor e luz."