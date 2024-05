Possível saída de Cassio seria um vexame para o Corinthians

Desde a época de Vitor Pereira os sinais estavam ali. O que um clube interessado em cuidar de seus ídolos teria que fazer? Chamar o atleta, entender o que estava acontecendo, disponibilizar todo o apoio necessário e começar a fazer um planejamento de aposentadoria. Poderia ser um planejamento de dois, três anos. E começar a colocar o reserva de enorme potencial para ser titular em copas para assim atender o anseio daquele que estava pedindo passagem.

Desse modo, Cassio poderia ir se afastando aos poucos e não de uma vez. E, talvez, conseguisse terminar a carreira no clube que o consagrou. Com a devida festa. Com as devidas honras. Com o devido respeito por aquele que foi o grande protagonista das campanhas de conquista da América e do Mundo.

Ajustar as expectativas de Cassio, as da torcida, as do elenco e as do clube à realidade como ela se apresentava.

Cassio é o maior ídolo do Corinthians para muitos e muitas. Com justiça. Vai demorar para que outro goleiro tenha sua envergadura com essa camisa. Sair da forma como parece que vai sair seria um fracasso para o Corinthians.

Mas talvez seja tarde demais para reverter essa rota.

Cassio está triste, se sente injustiçado e desrespeitado. Deve estar passando pela fase mais difícil da carreira, deve estar se sentindo sozinho e frustrado. Dentro desse ambiente emocional a única rota de fuga talvez seja vestir outro camisa. Só assim ele poderá tentar motivação para dar sua derradeira volta por cima como profissional. Seria um final infeliz e uma grande pena para todos os envolvidos.