Fundação de Harry e Meghan está proibida de receber doações nos EUA

A Fundação convive com uma queda na arrecadação. Segundo o jornal britânico Daily Mail, uma queda de mais de 8,7 milhões de libras (R$ 54 milhões) foi registrada no final do ano passado.

Criada em 2020, a Archewell divulgou um balanço no início de 2023 afirmando ter arrecadado cerca de R$ 70 milhões e doado aproximadamente R$ 16 milhões para diversas causas sociais. Entre as causas estão o apoio às mulheres afegãs nos Estados Unidos através do "Hubb Community Kitchen", que oferece suporte cultural e profissional.