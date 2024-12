Segunda-feira, 02/12/2024 A novela NewJeans, ador e Hybe está longe de acabar Arte UOL/Camila Monteiro O que realmente está acontecendo com NewJeans, Ador e Hybe? Camila Monteiro O cenário do K-pop foi abalado por um anúncio inesperado: o NewJeans convocou, com apenas uma hora de antecedência, uma entrevista de imprensa para abordar seu futuro dentro da Hybe. O comunicado emergencial mobilizou a mídia sul-coreana, fãs e analistas da indústria na quinta passada. O grupo, formado por Minji, Hanni, Danielle, Haerin e Hyein, confirmou oficialmente a rescisão de seus contratos com a empresa, encerrando de forma abrupta seu vínculo com o conglomerado e a subsidiária Ador. A decisão surge em meio à turbulência gerada pela saída de Min Hee-jin, ex-CEO e mentora criativa do NewJeans, que recentemente anunciou sua desvinculação definitiva da Ador, citando falta de liberdade criativa e de perspectivas para o futuro. Na entrevista, as integrantes revelaram ter esgotado todas as tentativas de diálogo, tanto formais quanto informais, sem obter resposta por parte da empresa. Segundo elas, a gestão falhou em protegê-las e ignorou as denúncias de bullying interno, além de manipular a narrativa na mídia. O grupo destacou que, diante da quebra de confiança, consideram que não há mais obrigatoriedade de seguir com o contrato. Questionadas se elas podem fazer isso legalmente, elas explicaram que, graças à atitude da Ador, de quebra de confiança, elas não possuem obrigação de seguir adiante com o contrato. Publicidade Ador/Divulgação Ador emite comunicado horas depois Após a entrevista de imprensa, a Ador divulgou um comunicado expressando surpresa com a situação e reiterando que o contrato do grupo permanece em vigor. A empresa afirmou não ter cometido nenhuma violação contratual, como alegado pelas integrantes, e que os motivos apresentados não justificariam legalmente a rescisão repentina. Segundo o texto, diversas tentativas de reunião com o grupo foram feitas, sem sucesso, e a Ador reforçou a esperança de estabelecer um diálogo franco com todas as integrantes. O comunicado foi encerrado com a frase: 'nossas artistas NewJeans.' Tenso. Arte UOL/Camila Monteiro HYBYE: integrantes dão tchau As integrantes do grupo, por sua vez, parecem pouco preocupadas com a Ador. Elas já começaram a se despedir dos fãs no Phoning, aplicativo criado pela própria empresa para a comunicação do grupo. Hanni e Minji usaram memes famosos, sugerindo de forma descontraída que estão realmente 'vazando' dali. As postagens ganharam repercussão no X, no qual foram amplamente replicadas e viralizaram, sendo utilizadas pelos fãs como forma de protesto. Os bunnies (como são chamados os fãs do grupo) têm demonstrado total apoio à decisão das artistas de deixar a Ador. Hanni detona Hybe em conferência surpresa do NewJeans @itz_kabil/X [Hybe] É uma empresa que não tem mais nenhuma sinceridade na arte da música, uma empresa que só pensa em ganhar dinheiro e não tem consciência sobre o efeito negativo que cria através de seus meios não autênticos. Hanni integrante do grupo NewJeans Grupo de K-pop Tempest @TPST__official/X Nugu da semana: Tempest Tempest tinha tudo para não ser nugu, mas a administração da Yuehua resultou em membro expulso e comebacks inconsistentes em um grupo cheio de potencial. Com pouco mais de 78 mil ouvintes mensais, o grupo atualmente possui seis membros: Hanbin, Hyeongseop, Hyuk, Eunchan, Lew e Taerae. Hwarang saiu em agosto deste ano por ir à boate sul-coreana. O grupo, que debutou em 2022 com o EP 'It's Me, it's We', começou com uma certa fama, pois vários integrantes já eram conhecidos do público por participarem de programas de TV que formam grupos de k-pop —os survivals shows. Hyeongseop e Lew participaram da segunda temporada de Produce 101. Já Hwarang participou de Under Nineteen, e Hanbin ficou conhecido pelo I-Land, grupo que formou o Enhypen. Hanbin até treinou com os integrantes, pois fez parte da mesma empresa: a BE:LIFT, antes de ir para Yuehua. O début foi adiado devido à pandemia de covid-19, mas em 2022 o grupo retomou suas atividades com o lançamento dos EPs 'Shining Up' e 'On and On'. Em 2023, lançaram o EP 'The Calm Before The Storm' e o aguardado primeiro álbum, 'Into the Tempest'. Em 2024, a sequência de lançamentos continuou com 'Voyage' e 'Bang!'. Indicações: 'Lighthouse', 'Bad news', 'Bang!', 'Vroom Vroom' Momento Dramas MBC/Divulgação 'Quando o Telefone Toca' O novo drama da Netflix estreou recentemente e já conquistou grande sucesso, sendo transmitido simultaneamente com a Coreia. A trama gira em torno da protagonista, que vive em silêncio e mantém um casamento de fachada com um influente político sul-coreano. Tudo muda quando ela é sequestrada, desencadeando uma série de eventos que abalam as estruturas da relação do casal, cuja convivência é marcada por tensão e aparente desprezo mútuo. O dark romance veio daí. 'When the Phone Rings', 2024 | Criação: MBC | Elenco: Yoo Yeon-seok e Chae Soo-bin | Onde: Netflix | País: Coreia do Sul Fuji TV/Divulgação Drama japonês: 'Silent' 'Silent' é um melodrama japonês marcante, com atuações excepcionais e uma cinematografia deslumbrante. A trama acompanha So e Tsumugi, que se apaixonam durante o ensino médio, mas se distanciam. Anos depois, quando seus caminhos se cruzam novamente, So perdeu a audição. A narrativa é delicada e emocionante, com diálogos bem elaborados e uma dinâmica envolvente entre os personagens, incluindo a história dos coadjuvantes, que enriquecem ainda mais a história. 'Silent', 2022 | Criação: Fuji TV | Elenco: Meguro Ren e Kawaguchi Haruna | Onde: VIKI | País: Japão GMM 25/Divulgação BL: 'The Heart Killers' A GMMTV reuniu dois dos casais mais populares da casa em um drama inspirado em Shakespeare. A trama gira em torno de dois irmãos trapaceiros que se envolvem com dois amigos. Os personagens de First e Khao se apaixonam, mas só podem ficar juntos se o personagem de Joong, o irmão mais velho de Khao, encontrar um par. O problema? Ele é o clássico solteirão mal-humorado. A história promete muita confusão, caos (e até alguns crimes) antes do desfecho romântico! 'The Heartkillers', 2024 | Criação: GMM25 | Elenco: First, Khaotung, Joong e Dunk | Onde: YouTube/IQIYI | País: Tailândia Publicidade GERAÇÕES K-POP Grupo de K-pop 2PM: além de idols, vários investiram na carreira de ator JYPE/Divulgação 2PM: do hip hop a fábrica de bons atores Um dos grupos masculinos mais bem-sucedidos da segunda geração do K-pop é uma verdadeira fábrica de bons atores, que fazem cada vez mais sucesso em k-dramas. O 2PM, grupo criado pela JYP Entertainment, originalmente fazia parte do projeto One Day, que posteriormente se dividiu em duas unidades: 2PM e 2AM. A formação do 2PM incluiu JUN.K, Nichkhun, Taecyeon, Wooyoung, Junho, Chansung e Jaebeom (também conhecido como Jay Park), que deixou o grupo logo após o début para seguir carreira solo. O grupo debutou em 2008, mas foi no ano seguinte que eles tiveram seu primeiro grande sucesso comercial com 'Again & Again', considerada até hoje uma das músicas mais icônicas do k-pop. Após a saída do rapper Jay Park, o 2PM continuou sua trajetória em ascensão, conquistando ainda mais espaço tanto na Coreia quanto no Japão. Entre os maiores sucessos do grupo estão hits como 'Heartbeat', 'Hands Up', 'A.D.T.O.Y.', 'Only You' e 'Go Crazy'. Três dos integrantes migraram com sucesso para as telas e construíram sólidas carreiras como atores: Junho, Taecyeon e Chansung. Eles são figuras onipresentes em diversos dramas de sucesso, como 'Vincenzo', 'O Que Houve Com a Secretária Kim?', 'As Mangas Vermelhas' entre outros. Manda pra gente! Tem história inesquecível com seu idol? Passou perrengue para ir a algum show? Mande seu relato com foto e/ou vídeo: kpopuol@uol.com.br. Playlist Irene, V, JAY B, Ateez, Jin . Ouça a seleção de Splash com músicas recém-lançadas de seus artistas favoritos do Universo K-Pop. Ouça as músicas Publicidade PROGRAME-SE Rosé lança seu aguardado disco solo, 'Rosie', dia 6 The Black Label/Divulgação Terça NINE.i - Lança primeiro single japonês Quarta VVS - Lança 'Colors' (terceiro single) Quinta Cravity - Lança 'Find the Orbit' (álbum single) Sexta V (BTS) - Lança 'White Christmas' com Bing Crosby (single digital especial)

Rosé (Blackpink) - Lança 'Rosie' (primeiro disco solo)

TWICE - Lança 'Strategy' (décimo quarto miniálbum)

