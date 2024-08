Segunda-feira, 19/08/2024 Yoongi foi figura central numa disseminação massiva de fake news Arte UOL/JTBC/Koreaboo/Pannchoa/Divulgação JTBC confirma que imagens de Yoongi eram falsas Camila Monteiro Nas duas últimas semanas o 'acidente' com Min Yoongi, o Suga de BTS, tomou conta das redes sociais e da mídia sul-coreana de uma forma bastante sensacionalista. Isso gerou uma série de alertas sobre fake news, responsabilidade jornalística e disputa entre fãs em espaços online. O rapper dirigiu por alguns metros com seu patinete elétrico. Como havia bebido antes, ele perdeu o controle do veículo e caiu. Como a área onde mora tem muitos polícias, o caso virou 'de polícia', com a perda da carteira e multa. Depois do ocorrido, a Big Hit, empresa de Suga, soltou uma nota pedindo desculpas pelo acidente, contando brevemente o que tinha acontecido. Daí para frente, o que tivemos foi um circo dos horrores, com muitas desinformações, mentiras graves espalhadas em uma velocidade assustadora. Um dos maiores veículos de comunicação da Coreia do Sul, a JTBC, divulgou em rede nacional um vídeo falso de Yoongi dirigindo. No vídeo, a pessoa corria em uma via expressa, e o rapper foi tachado de mentiroso e bombardeado de pedidos para 'sair do BTS'. Dias depois, outro veículo de notícias sul-coreano, a Chosun, divulgou o vídeo verdadeiro dele dirigindo e caindo, numa velocidade muito menor e condizente com o que o comunicado da empresa havia reportado. A JTBC Newsroom se retratou ao vivo pelo erro. A empresa, porém, será investigada pela Comissão de Comunicação Sul-coreana por disseminar uma desinformação grave. Splash conta com detalhes toda essa confusão aqui. Hub de desinformação Sites, fóruns e contas em redes sociais, como Pannchoa e Koreaboo, são amplamente conhecidas por disseminarem desinformação em prol de cluster, o famoso caça likes. Sem fontes concretas, surfam no assunto do momento e dão início a uma série de 'correntes de hate'. O ciclo é sempre o mesmo: fake news é divulgada, as pessoas comentam indignadas, o tópico ganha tração e, dependendo dos sujeitos em questão, furam a bolha, como foi o caso de Yoongi. É uma rede de mentiras com muita audiência. O X da questão X (antigo Twitter) é figura central na disseminação de notícias desencontradas. A rede social é rápida e conhecida pela velocidade da informação, para o bem ou para o mal, principalmente no k-pop. A chance de viralizar e atingir os trends é gigantesca. Fandoms dominam por lá, sabem como colocar os assuntos em evidência e se organizam para isso. Elon Musk, dono da empresa, não parece nada preocupado em prezar pela verdade. A plataforma se torna bastante atraente para essas grandes contas de 'fofoca'. Giro K-pop Lisa e Rosalía em cena de 'New Woman' LLOUD Pullin' up, fresh face, brand-new día Uh, Lalisa, Rosalía Lisa cantora e rapper em seu novo e ótimo single, 'New Woman' Grupo sul-coreano NTX (Neo Tracks 10) Cortesia Victory Company Nugu da semana: NTX Os membros do nugu da semana já têm quase CPF de tanto que estão em solo brasileiro. NTX (Neo Tracks 10, originalmente eram dez membros) passou três semanas em uma série de shows: Festival de Cultura Coreana, em Brasília e São Paulo, e em Niterói (RJ), onde brilharam no palco com a Viradouro. Eles alegraram kpopers que não podem ir até São Paulo, onde os shows costumam ocorrer. O grupo teve seu debut levemente atrasado devido à pandemia e, atualmente, se apresenta com oito membros na formação: Hyeongjin, Hojun, Jaemin, Rawhyun, Eunho, Seungwon, Yunhyeok, e Changhun. Em entrevista para Splash, Yunhyeok, que entende e fala um pouco de inglês, explica que eles se envolvem muito em todos os comebacks e não conseguem escolher um favorito. Cheios de energia, com gritos de 'vapo' e 'essssquece', eles estão em atividade desde 2021 e o último trabalho do grupo foi o miniálbum 'Hold X' lançado em julho, com cinco faixas, incluindo o single principal 'Problematic'. Rawhyun, um dos produtores principais do grupo, conta que depois que cria algo, sempre compartilha com os membros para que eles, juntos, melhorem e criem seus sons. O grupo todo é envolvido com o processo musical. Muito bem recebidos em solo brasileiro, eles ficaram agradecidos pela recepção, um dos maiores medos que eles tinham antes de vir para cá. Felizmente, o grupo fez sucesso por todos os lugares que passou e jamais esquecerá da temporada por aqui. Momento Dramas tVN/Netflix/Divulgação K-drama: 'Love Next Door' Jung Hae in protagoniza uma comédia romântica ao lado de Jung So-min (casal jungjung!). A série tem 16 episódios e nos dois primeiros já mostrou que vai entregar muitas risadas e choros. Amigos de infância e vizinhos, os protagonistas implicam um com o outro, possuem famílias caóticas e não estão contentes com suas vidas no trabalho. A conexão familiar é forte e a química do casal JungJung promete. Tudo indica que estamos diante de um dos hits do ano. 'Love Next Door', 2024 | Criação - tvN | Elenco - Jung Hae in e Jung So min | Onde - Netflix | País - Coreia do Sul Hunan TV/Divulgação C-drama: 'You Are My Secret' Drama chinês perfeito para quem gosta de romance de escritório, doses de comédia e relações entre protagonistas e coadjuvantes. Temos a plot de casamento por contrato, porém, é mais complicado que isso. Sem spoilers! Tudo isso envolve: morar junto, crescer, descobertas e dificuldades de relacionamentos e a transição da amizade para algo mais. É uma romcom sem grandes dramas e enrolações apesar dos 32 episódios. 'You Are My Secret', 2024 | Criação - Hunan TV | Elenco - Tu Xiao Ning e Wei Zhe Ming | Onde - Viki | País - China One31/iQiyi/Divulgação BoysLove: 'Amor com Manjericão' Um BL com nome gigantesco, mas conhecido por ser a série com Sailub e Pon (AlanJeff de Pit Babe). Sailub faz um famoso chefe de restaurante tailandês, cuja especialidade é fazer pratos com manjericão. Pon ama pratos com manjericão. Ele precisa de dinheiro e compete para mostrar que tem talento e entende de cozinha. Série ainda tem Garfield e Benz como casal secundário. A química de todos na produção é imensa. Lee Taemin em foto promocional de seu novo trabalho, 'Sexy in the Air' BPM Entertainment/Divulgação Taemin: uma década de carreira O retorno de Lee Taemin com seu quinto miniálbum, 'Eternal', e a comemoração de uma década de carreira solo são mais que suficientes para colocar um dos maiores ícones do k-pop na seção Gerações. Ele debutou sozinho em 18 de agosto de 2014 com 'Ace'. Antes, em 2008, aos 14 anos, ele debutou o grupo SHINee. O cantor conseguiu fazer o que muitos sonham na indústria: ter uma carreira de extremo sucesso em grupo quanto sozinho. Essa transição solo nunca é fácil, mas seu single de debut, 'Danger', é uma ode incrível a Michael Jackson e dá o tom para o que veremos nos anos posteriores. Criativo, com coreografias elaboradas, maquiagens ousadas e looks bem pensados, Taemin virou referência de solista tanto na Coreia do Sul quanto no Japão, país em que ele faz muito sucesso e possui singles e discos brilhantes ('Sayonara Hitori', 'Goodbye', merece destaque). Em 2017, ele teve seu primeiro grande hit solo, 'Move', com uma das coreografias mais reproduzidas por idols. Na Coreia, inclusive, chamavam de move disease (a 'doença move', em tradução livre), pelo viral enorme. Entre 2018 e 2019, ele lançou seu primeiro full japonês, 'Taemin' —ele fez uma turnê no país com 32 shows em 16 cidades—, seguido de 'Want' e 'Famous'. Todos sempre com singles sensuais, pop, e coreografias difíceis e marcantes. Os sucessos mais recentes dele, 'Advice' e 'Guilty', foram seus últimos trabalhos antes de o cantor sair da SM e começar nova jornada na BPM Entertainment, sua empresa atual. Taemin ainda neste ano, vai estrear como apresentador no programa Road to Kingdom 2, que começa em setembro. Além de vários hits, ele tem gogó de ouro e vale conferir o 'Killing Voice' dele aqui. Manda pra gente! Tem história inesquecível com seu idol? Passou perrengue para ir a algum show? Mande seu relato com foto e/ou vídeo: kpopuol@uol.com.br. Playlist Lisa e Rosalía, Taemin, Jaehyun, Fromis_9. Ouça a seleção de Splash com músicas recém-lançadas de seus artistas favoritos do Universo K-Pop. Ouça as músicas PROGRAME-SE Young Posse: nugus cada vez maiores @youngposseup/X Segunda NMIXX - Lança 'Fe3O4: Stick Out' (terceiro EP)

Taemin - Lança 'Eternal' (quinto miniálbum) Quarta Moon Byul - Lança 'Starlit of Twinkle' (primeiro full álbum)

P1Harmony - Lança 'Love e P1ece: The best of P1harmony' (primeiro álbum japonês)

