Josh Dun e Tyler Joseph do Twenty One Pilots no Madison Square Garden, em Nova York, em dezembro de 2024; a dupla começa turnê no Brasil com show em Curitiba, na quarta (22) Theo Wargo/Getty Images Após dois festivais, Twenty One Pilots testa no Brasil a força de seu show solo José Norberto Flesch Que o Twenty One Pilots manda bem em festival a gente já sabe. A dupla veio ao Brasil para o GP Week, em novembro de 2022, voltou poucos meses depois para o Lollapalooza Brasil e ganhou ainda mais admiração dos fãs. Agora é o teste do eu sozinho. O TOP começa na quarta (22), em Curitiba, turnê brasileira que passa por três cidades, e vai mostrar se tem a mesma força (ou até mais) como artista solo. Entre os dois shows em festivais no Brasil e a nova vinda, Tyler Joseph e Josh Dun lançaram o álbum 'Clancy', motivo da atual turnê mundial que inclui nosso país. Para apresentar o novo trabalho ao público, o Twenty One Pilots abriu uma transmissão ao vivo em seu canal no YouTube, na ocasião, e mostrou os videoclipes oficiais do projeto. 'Clancy' expõe o habitual bom trabalho da dupla já nas duas primeiras faixas, 'Overcompensate' e 'Next Semester'. O álbum tem ainda mais canções envolventes, como 'Routines in the Night' e 'Backslide'. Nos shows da turnê que chega ao Brasil, o TOP tem tocado o álbum quase na íntegra, alternando as faixas com outros temas de sua carreira, como os hits 'Jumpsuit' e 'Stressed Out', apresentados no bis. Tudo isso aliado a uma performance singular em que boa parte do tempo o cantor Tyler Joseph fica longe do palco e mais próximo do público enquanto o baterista Josh Dun faz malabarismos percussivos. Twenty One Pilots no Brasil Quarta (22/1), na Pedreira Paulo Leminski (Curitiba)

Sexta (24/1), na Farmasi Arena (Rio de Janeiro)

Domingo (26/1), no Allianz Parque (São Paulo) Vendas: Eventim Publicidade Sebastian Gollnow/Getty Images Kard vem mostrar 'Detox' em São Paulo Já bem conhecido por aqui, o Kard volta ao país e faz um show único em São Paulo, na sexta, no Terra SP. O grupo de k-pop, que já declarou em entrevistas que, se puder, virá ao Brasil todo ano, chega com a turnê Where To Now?. O repertório deve incluir 'Detox', novo single do quarteto, lançado no mês passado. Divulgação Wasserman Rapper Lil Darkie canta domingo no Cine Joia O primeiro show internacional de rap no Brasil, em 2025, acontece no domingo, em São Paulo. O norte-americano Lil Darkie, nome artístico de Joshua Jagan Hamilton, se apresenta no Cine Joia. O cantor, que insere vários outros gêneros em suas músicas, é o fundador dos grupos Gunk Rock e Spider Gang. FESTIVAL CARNAUOL Ex a bordo e somente água no palco: o que rolou no navio da Ana Castela Amigo de Anitta, irmão de modelo: quem é Steve Aoki, DJ gringo do CarnaUOL De Gracyanne no BBB a choro: o que queremos no show do Belo no CarnaUOL FRASE DA SEMANA Jade Thirlwall, que foi integrante do grupo pop britânico Little Mix Joseph Okpako/WireImage Acho que tinha que acabar. Não acho que esse tipo de programa possa existir mais. Estamos em um lugar diferente agora. Não colocaríamos alguém que está mentalmente mal na frente de uma câmera de TV para rir dele enquanto canta mal. O conceito de um ato cômico em um programa é simplesmente cruel Jade Thirlwall Cantora disse que programas como 'The X Factor' deveriam deixar de existir IMAGEM DA SEMANA Post Malone deu gorjeta de 20 mil dólares para uma atendente de bar, mãe solteira, em Houston (EUA) Reprodução Publicidade Reprodução Mande pra gente! Tem uma história inesquecível com seu ídolo? Passou perrengue para ir a algum show ou festival? Conta pra gente! Mande seu relato com foto e/ou vídeo: showuol@uol.com.br Mariana Pekin/UOL Playlist Ouça canções de artistas internacionais que se apresentam no Brasil nos próximos dias. A seleção tem músicas de Twenty One Pilots (foto), Kard e Lil Darkie. Ouça FIQUE ATENTO! Simone Joyner/Getty Images Sean Paul diz que só se aposenta quando morrer Aposentadoria não passa pela cabeça de Sean Paul... nem no futuro. O cantor jamaicano de dancehall, que será uma das atrações do CarnaUOL, disse ao NME que não vai se aposentar da música até que esteja morto. O artista também revelou à publicação que tem novas músicas a caminho, parcerias com as cantoras Jada Kingdom e Becky G. Lorne Thomson/Redferns Teenage Fanclub vem ao Brasil após 14 anos Uma das bandas de indie rock mais idolatradas dos anos 1990 fechou um show no Brasil. Teenage Fanclub se apresenta em São Paulo no dia 4 de setembro, no Cine Joia. O quinteto escocês, que não vinha ao país havia 14 anos, gravou álbuns cultuados como 'A Catholic Education', sua estreia, de 1990; e 'Bandwagonesque', de 1991. Repordução / Instagram Plebe Rude toca 'Concreto' em show no Rio 'O Concreto Já Rachou', do Plebe Rude, se tornou um dos trabalhos marcantes do rock nacional dos anos 1980, principalmente por conter o clássico 'Até Quando Esperar'. A banda (na foto, o cantor e guitarrista Philippe Seabra) celebra os 40 anos do álbum com um show no Rio de Janeiro, no dia 7 de fevereiro, no Circo Voador. PROGRAME-SE Fernanda Abreu mostra canções do disco 'Amor Geral' em dois shows no Sesc Pompeia, em São Paulo Victor Chapetta/AgNews Quinta Meio Desligado, com Ana Deriggi, Ná Ozzetti, Fabio Tagliaferri e Mario Manga - Bona (São Paulo)

Larie - Sesc Avenida Paulista (São Paulo) Sexta Kard - Terra SP (São Paulo)

Os Garotin - Sesc Belenzinho - (São Paulo)

Gzuis - Teatro da Rotina (São Paulo)

Carol Biazin - Vivo Rio (Rio de Janeiro)

Otto - Circo Voador (Rio de Janeiro)

João Gomes e Pedro Sampaio - Multiplace Mais (Guarapari - ES) Sexta e sábado Melly, com participações de Russo Passapusso, na sexta, e Liniker, no sábado - Casa Natura Musical (São Paulo)

Fernanda Abreu - Sesc Pompeia (São Paulo)

Fagner - Teatro Riachuelo (Natal) Sexta, sábado e domingo João Bosco - Sesc Vila Mariana (São Paulo) Sexta, sábado, domingo e segunda Universo Spanta, com BK', Filipe Ret, Duquesa e outros na sexta; Belo, Ludmilla, Simone Mendes, Os Garotin, Kevin O Chris e outros no sábado; Bell Marques, Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Armandinho, É o Tchan e outros no domingo; Grupo Arruda, Arlindinho, Moyseis Marques e convidados na segunda - Marina da Glória (Rio de Janeiro) O cantor Belo, que se apresenta no festival Universo Spanta, no Rio, no sábado Andre Borges/Getty Images Sábado Carlos Caplock Festival (Amanda Mussi + Nick Moody e outros) - Fabriketa (São Paulo)

Jão - Allianz Parque (São Paulo)

Fresno - Terra SP (São Paulo)

Saulo Duarte - Sesc Belenzinho - (São Paulo)

Bruna Caram - Sesc Belenzinho - (São Paulo)

Juliana Silveira canta Floribella - Lagune Barra Hotel (Rio de Janeiro)

Filipe Ret - Esplanada da Arena Castelão (Fortaleza)

Humberto Gessinger - acústico Engenheiros do Hawaii - BeFly Hall (Belo Horizonte) Sábado e domingo Ayrton Montarroyos - Sesc Pompeia (São Paulo) Domingo Lil Darkie - Cine Joia (São Paulo)

Mickey Junkies - Sesc Belenzinho - (São Paulo)

Abacaxepa e Samuca (do Samuca e a Selva) - Casa Natura Musical (São Paulo)

Zimbra - Bar do Zé (Campinas - SP) Quarta Twenty One Pilots - Pedreira Paulo Leminski (Curitiba)