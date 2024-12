Quinta-feira, 12/12/2024 Aaron Taylor-Johnson como o protagonista de 'Kraven, o Caçador' Sony Pictures/Divulgaçãp Vilão nos quadrinhos Marvel, Kraven é herói nas telas Thales de Menezes Chega aos cinemas o filme do Kraven, vilão do Homem-Aranha que tentam emplacar como herói. De cara, é preciso admitir: trata-se de um bom filme de aventura. Aaron Taylor-Johhson cai bem no papel e assim entra no grupo de atores que já fizeram dois personagens da Marvel. Ele foi o Mercúrio em "Os Vingadores". Antes, Chris Evans atuou como Tocha Humana em "Quarteto Fantástico" e como Capitão América. E Robert Downey Jr., eterno Homem de Ferro, voltará como o vilão Doutor Destino. A pergunta é: por que fazer esse filme? Kraven continua sendo, supostamente, o maior caçador do mundo, mas o roteiro traz ele e o pai numa arrastada e chata relação conflituosa. E ficou estranho a campanha de publicidade do filme não fazer referência nenhuma a ele como vilão do Aranha. Se a ideia é dar, realmente, toda essa 'independência' ao personagem, por que não criar de uma vez um novo herói, caçador ou não? Aí, provavelmente, entra o grande medo que Hollywood tem hoje de criar qualquer coisa nova. Tudo é reciclado. 'Kraven, o Caçador', 2024

Direção J.C. Chandor

Elenco Aaron Taylor-Johnson, Russell Crowe, Ariana DeBose

Classificação 16 anos

Já disponível na sua tela... Paramount Pictures/Divulgação Sequência de terror de sucesso não repete sustos 'Sorria', filme de terror independente, fez boa bilheteria em 2022. Sua grande sacada era transformar sorrisos abertos, escancarados, em prenúncio da morte. Se alguém sorrir para você, é bom se preparar. Uma continuação era questão de tempo. E, como quase sempre acontece, o nível cai, com poucos sustos. Detalhe: Ray Nicholson, no papel de Paul, atua para recriar o sorriso icônico de seu pai, Jack Nicholson. 'Sorria 2', 2024 | Direção - Parker Finn | Elenco - Naomi Scott, Rosemarie DeWitt | Classificação - livre | Onde - AppleTV, ClaroTV+, Amazon Video Sony Pictures/Divulgação Tom Hardy encerra a trilogia do alienígena Venom Apesar de ter sido uma versão de 'Mad Max' pós-Mel Gibson, o papel da vida do inglês Tom Hardy até agora é Eddie Brock, homem obrigado a ter seu corpo habitado pelo alienígena Venom, mais um vilão Marvel que virou herói. No terceiro filme, o ator fez questão de escrever um roteiro que terminasse definitivamente as aventuras da dupla. Difícil garantir, mas ele escreveu um filme de ação muito engraçado. 'Venom: A Última Rodada', 2024 | Direção - Kelly Marcel | Elenco - Tom Hardy, Chiwetel Ejiofor | Classificação - 16 anos | Onde - Amazon Video, AppleTV+, ClaroTV+ O QUE ESTÁ BOMBANDO Personagens da minissérie de animação 'Produção de Sonhos' Disney+/Divulgação Uma minissérie para quem é dependente de 'Divertida Mente' 'Divertida Mente' foi um estouro de bilheteria, sua continuação superou o original e é o filme de animação que todo mundo parece amar. A boa ideia do filme, de inventar criaturas que personificam as emoções dentro do cérebro de uma garota, foi uma das apostas mais certeiras de todos os tempos. Já está no streaming uma minissérie com quatro episódios que podem ajudar a saciar a síndrome de abstinência que já aflige milhões de pessoas. 'Produção de Sonhos' mostra como é o dia a dia de trabalho em um estúdio que produz os sonhos que a garota tem todas as noites, como se fossem superproduções cinematográficas. O ritmo frenético do dia a dia das gravações e uma disputa feroz entre diretores e roteiristas que querem ter mais destaque do que os colegas garantem muitas boas risadas. A ação se passa no intervalo entre o que acontece em 'Divertida Mente' e 'Divertida Mente 2'. No final, quatro episódios parecem muito pouco para conter tantas boas piadas juntas. Merece segunda temporada. 'Produção de Sonhos', 2024

Criação Mick Jones

Elenco (vozes) Kensington Tallman, Ace Gibson, Nicolas Cantu

Classificação livre

Onde Disney+ (Trailer) Paramount+/Divulgação FIQUE DE OLHO Sente falta de uma série adulta sobre espionagem? 'The Agency' pode ajudar. O roteiro reúne um apanhado de boas sacadas sobre agências de espionagem de vários filmes e séries, com boas histórias pessoais dos integrantes. E não é todo dia que uma série tem atores tão bons quanto Michael Fassbender e Jeffrey Wright. Está sendo lançada semanalmente, e os episódios iniciais são impecáveis. 'The Agency', 2024 | Criação - Jez Butterworth e John-Henry Butterworth | Elenco - Michael Fassbender, Jeffrey Wright | Classificação - 16 anos | Onde - Paramount+ AppleTV+/Divulgação PARA MARATONAR 'Ruptura' tem avaliações altíssimas de toda a crítica especializada e entre usuários do IMDB. Surgiu como uma série cult, com roteiro às vezes difícil de acompanhar. Fala de uma empresa em que os funcionários têm as memórias pessoais e profissionais separadas, o que gera conflitos psicológicos brutais. Como a aguardada segunda temporada estreia apenas no mês que vem, dá tempo de maratonar a primeira e entrar de cabeça nessa série 'cabeça'. 'Ruptura', 2022-2024 | Criação - Dan Erickson | Elenco - Adam Scott, Zach Cherry, Britt Lower | Classificação - 16 anos | Onde - AppleTV+ Newsletter Dicas de Filmes e Séries Publicidade CLÁSSICO É SEMPRE CLÁSSICO... Karen Valenti como uma das vítimas em 'O Pássaro das Plumas de Cristal' Constantin Films/Divulgação Por que assistir a 'O Pássaro das Plumas de Cristal'? O que é 'giallo'? A tradução literal do italiano é 'amarelo'. Mas por que a palavra definiria também um gênero de filmes entre o policial e o terror, nos quais mulheres bonitas são perseguidas por assassinos adeptos de maneiras sangrentas de matar alguém? Esse tipo de história veio de livros de bolso que eram sucesso entre os italianos nos anos 1950 e 1960. A mais célebre coleção dessas aventuras violentas era publicada com uma identidade visual de capas amarelas. Daí o título desse subgênero. Dario Argento, um dos mais fantásticos cineastas italianos e o melhor a conseguir essa transformação de literatura barata em filmes de impacto, usando muito sangue falso nas gravações, estreou como diretor com 'O Pássaro das Plumas de Cristal'. Nele, um jornalista americano em Roma testemunha a tentativa de assassinato de uma mulher e passa a ser perseguido pelo serial killer. Argento já reúne aqui todo o talento que o tornaria um dos gigantes do terror de baixo orçamento. 'O Pássaro das Plumas de Cristal', 1970

Direção Dario Argento

Elenco Tony Musante, Suzy Kendall, Enrico Maria Salerno

Classificação 14 anos

Instagram/karsiagascon 'Emilia Perez' é grande adversário no Globo de Ouro "Ainda Estou Aqui" recebeu duas indicações ao Globo de Ouro: Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Atriz em Filme Dramático, com Fernanda Torres. As indicações não são uma surpresa, segundo Flavia Guerra no Plano Geral, dado o "burburinho" em torno do filme de Walter Salles. O filme, no entanto, enfrenta uma boa concorrência, sendo "Emilia Perez" seu principal rival. "Só tem filmão na lista", diz a jornalista. "E 'Emilia Perez' é a pedrinha no nosso sapato". Acompanhe aqui Divulgação/Instagram @theacademy Fernanda Torres será indicada ao Oscar, diz Variety Mesmo sem as indicações finais ao Oscar, a revista americana Variety prevê a indicação de Fernanda Torres ao prêmio de Melhor Atriz. Segundo a aposta da publicação, Fernanda disputará a estatueta com Cynthia Erivo ("Wicked"), Karla Sofía Gascón ("Emilia Pérez"), Angelina Jolie ("Maria") e Mikey Madison ("Anora"). Se a previsão se concretizar, Fernanda se tornará a segunda atriz brasileira a disputar o Oscar. A primeira foi Fernanda Montenegro, sua mãe, em 1999. Leia mais Divulgação Demi Moore 'rouba' Fernanda no Critics Choice Apesar da expectativa, Fernanda Torres não concorre ao Critics Choice Awards de Melhor Atriz. Concorrem na categoria Cynthia Erivo ("Wicked"), Karla Sofía Gascón ("Emilia Pérez"), Marianne Jean-Baptiste ("Hard Truths"), Angelina Jolie ("Maria"), Mikey Madison ("Anora") e Demi Moore ("A Substância"). Essa última surpreendeu, já que filmes de terror não costumam estar em grandes premiações. "Ainda Estou Aqui" concorre a Melhor Filme Estrangeiro. Veja íntegra