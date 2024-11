Quinta-feira, 21/11/2024 Michael Keaton dirige e atua em 'Pacto de Redenção' Diamond Films/Divulgação 'Pacto de Redenção', o melhor do ano, chega ao streaming Thales de Menezes Michael Keaton dirigiu o grande filme do ano até agora, 'Pacto de Redenção'. Ele é o protagonista, John Knox, matador profissional que perderá a memória em poucas semanas, devido a uma rara doença degenerativa. Já com sintomas, ele se atrapalha e mata quem não deveria. Além de enfrentar a doença e a polícia, Knox tem que ajudar o filho, com quem tem problemas de relacionamento. Ele cometeu um crime e precisa da ajuda do pai para não ser preso. A trama complexa vem de um roteiro primoroso de Gregory Poirier, que cria ótimos coadjuvantes, como a garota de programa que há anos vai semanalmente à casa de Knox oferecer seus serviços, ou o amigo de bandidagem Xavier, papel de Al Pacino. Um grande filme, que lembra um pouco os policiais densos de Abel Ferrara, mas com pouca dose de sangue. Em 'Pacto de Redenção', a ação se passa mais na mente perturbada de Knox. O roteiro entrega um desfecho fantástico, e quem assiste entende finalmente o minucioso plano de Knox para salvar o filho. 'Pacto de Redenção', 2024

Direção Michael Keaton

Elenco Michael Keaton, James Marsden, Al Pacino

Classificação 14 anos

Onde AppleTV, ClaroTV+, Amazon Video (Trailer) Publicidade Já disponível na sua tela... Downtown/Paris/Divulgação Um grande sertão de violência e modernidade 'Grande Sertão: Veredas' é um clássico de Guimarães Rosa que trata de amor, violência e religião em um fim de mundo entre Minas e Goiás. O diretor Guel Arraes jogou a história numa comunidade periférica contemporânea, trocando cavalos por motocicletas. É uma releitura polêmica, num filme bonito, mas que às vezes é arrastado de seu caminho pela violência plástica. Luisa Arraes, filha do diretor, está ótima como Diadorim. 'Grande Sertão', 2024 | Direção - Guel Arraes | Elenco - Luisa Arraes, Caio Blat, Luis Miranda | Classificação - 16 anos | Onde - AppleTV, ClaroTV+, Prime Video Imagem Filmes/Divulgação Rodrigo Faro convence como Silvio Santos? Será difícil resistir. Todo mundo quer ver como Rodrigo Faro se sai no papel de Silvio Santos nessa cinebiografia. O apelo ficou maior ainda quando o filme estreou poucas semanas após sua morte. A ação se concentra num episódio de 2001, quando um sequestrador passou horas rendendo o apresentador em sua casa, até o próprio Silvio o convencer a se entregar. Alguns flashbacks mostram passagens da vida do empresário. 'Silvio', 2024 | Direção - Marcelo Antunez | Elenco - Rodrigo Faro, Johnnas Oliva | Classificação - 14 anos | Onde - ClaroTV+, AppleTV, Amazon O QUE ESTÁ BOMBANDO Joaquin Phoenix e Lady Gaga no musical 'Coringa: Delírio a Dois' Warner Bros./Divulgação Público quer ver o segundo 'Coringa' para conferir seus erros Não há a menor dúvida: o segundo filme do Coringa foi a maior decepção nos cinemas nesta temporada. O filme deu prejuízo e, mais do que isso, mostrou ser um equívoco gigantesco do diretor Todd Phillips. Depois de um 'Coringa' elogiado, premiado e bem-sucedido nas bilheterias, fazer Joaquin Phoenix voltar ao doente vilão do universo de Batman era uma das apostas mais certeiras em Hollywood. Muito mais quando o nome de Lady Gaga foi anunciado no papel da vilã Arlequina, a namorada doidinha do doidão. Mas aí o filme chegou, e ninguém entendeu a proposta de fazer um musical com os personagens. Nada faz sentido, é impossível descobrir a razão pela qual esse filme foi feito e a que tipo de público ele pode estar destinado. É simplesmente ruim, incoerente o tempo todo com seus números musicais. Quem não teve coragem de sair de casa para ver na tela grande agora pode conferir no streaming que as críticas destruidoras não são nada gratuitas. 'Coringa: Delírio a Dois', 2024

Direção Todd Phillips

Elenco Joaquin Phoenix, Lady Gaga, Brendan Gleeson

Classificação 16 anos

Onde ClaroTV+, AppleTV, Amazon (Trailer) Max/Divulgação FIQUE DE OLHO Se o autor Frank Herbert não resistiu e escreveu muitos volumes do universo de 'Duna', claro que o streaming não iria sossegar. O primeiro dos seis episódios semanais de 'Duna: A Profecia' foi lançado no último domingo (17), para contar uma história que se passa dez mil anos antes das peripécias de Paul Atreides nos longas. Os fãs vão ficar ligados até o último episódio, em 21 de dezembro. 'Duna: A Profecia', 2024 | Criação - Diane Ademu-John, Alison Schapker | Elenco - Emily Watson, Olivia Williams, Travis Fimmel | Classificação - 14 anos | Onde - Paramount+ Prime Video/Divulgação PARA MARATONAR Era óbvio demais. Os casos do detetive Alex Cross iriam chegar à tela, era só questão de tempo. Afinal, o personagem saiu da série best-seller escrita por James Patterson. Embora parte da crítica considere o escritor preso a fórmulas batidas para o romance policial, o público compra, lê, adora e quer mais. E a série é bem feijão com arroz, um thriller eficiente que não precisa de mais nada para fazer o espectador maratonar. 'Detetive Alex Cross', 2024 | Criação - Ben Watkins | Elenco - Aldis Hodge, Isaiah Mustafa, Juanita Jennings | Classificação - 14 anos | Onde - Prime Video Arte News Publicidade CLÁSSICO É SEMPRE CLÁSSICO... Marilyn Monroe como a cantora de saloon em 'O Rio das Almas Perdidas' 20th Century-Fox/Divulgação Por que assistir a 'O Rio das Almas Perdidas'? Esse western de 1954 está disponível no Looke como 'Rio Sem Regresso', que é a tradução literal do original, 'River of No Return'. Mas, no Brasil da década de 1950, os distribuidores adoravam um título dramático nas marquises. Então ficou 'O Rio das Almas Perdidas'. No caso, as almas são as de Robert Mitchum (1917-1997) e Marilyn Monroe (1926-1962). Ele é um homem que acaba de cumprir longa pena na cadeia e busca retomar a vida, enquanto ela é uma cantora de saloon que enlouquece os caubóis. Mitchum era uma espécie de galã feioso para personagens densos e conflituosos. Marilyn vivia então o início da fama. Otto Preminger, cineasta de dramas pesados, era mesmo um diretor 'sério', tanto que chamou o colega Jean Negulesco, expert em musicais, para as cenas com Marilyn cantando. O filme vale a pena porque tem Marilyn deslumbrante. E é curioso perceber como as cenas entre ela e Mitchum são gestualmente ousadas, com beijos quentes e abraços apertados não tão comuns na Hollywood da época. 'O Rio das Almas Perdidas', 1954

Direção Otto Preminger

Elenco Robert Mitchum, Marilyn Monroe, Rory Calhoun

Classificação 12 anos

